Bradley Cooper va réaliser le deuxième biopic sur Leonard Bernstein

Le média américain Deadline Hollywood a publié des informations qui nous permettent d’en savoir un peu plus sur le deuxième film qui sera prochainement consacré à la vie de Leonard Bernstein.

Intitulé Bernstein, ce long-métrage sera cofinancé par les sociétés de production Paramount Pictures et Amblin et produit par, entre autres, Steven Spielberg et Martin Scorsese, ce dernier avait lui aussi songé à tourner un film sur Bernstein il y a quelques années. Plus récemment, certaines sources avaient également laissé entendre que Spielberg avait la même idée.

C’est finalement l’acteur Bradley Cooper (American Sniper,Very Bad Trip) qui réalisera ce biopic tout en interprétant le rôle de Leonard Bernstein. Josh Singer signera quant à lui le scénario. Il travaillerait sur ce projet depuis 10 ans, notamment pour obtenir tous les droits auprès de la famille Bernstein.

Dans l'autre film réalisé par Cary Fukunaga, c’est Jake Gyllenhaal qui jouera le rôle de Bernstein. La presse s’interroge maintenant sur la cohabitation de ces deux films dans le paysage cinématographique, dont on ne sait encore lequel sortira en premier.

à lire article Un nouveau projet de film autour de la vie de Leonard Bernstein