Blue monday : la playlist anti-déprime

En 2017, le Blue Monday arrive en même temps qu’une grande vague de froid. Simple coïncidence ? A France Musique, on ne croit pas, mais on ne se laisse pas abattre. Pour vous aider à passer en douceur (et avec le sourire) ce troisième lundi du mois de janvier, scientifiquement prouvé comme le plus déprimant de l’année, voici une playlist spéciale anti-déprime.

*Chasser le *spleen*

Gershwin, *Rhapsody in Blue

Reprendre du poil de la bête

Haendel, “Sorge nell’alma mia” extrait d’Imeneo / Joyce DiDonato, *Les talens lyriques * (Christophe Rousset dir.)

Faire la fête

Mozart, “Giovinette che fatte all’amore…” extrait de Don Giovanni

Rêver

Mendelssohn, Intermezzo, A midsummer night’s dream / orchestre philharmonique royal (Jane Glover dir.)

Danser !

Arturo Marquez, Danzon n°2

*Chanter sous la douche *

Nicola Porpora, Come nave in mezzo allonde

Prendre la vie du bon côté

Haydn, *Piano concerto numéro 11 * / Martha Argerich avec l’orchestre de chambre de Wurtembergde Heilbronn (Jörg Faerber dir.)

Rire

Offenbach, “Trio des conspirateurs” extrait de La Grande Duchesse de Gerolstein

S’évader

Schubert, Sonate pour piano D664 / Sviatoslav Richter

Rester fier

Stravinsky, Suite italienne extrait du ballet Pulcinella / Ilya Kaler

* Sur le même thème *