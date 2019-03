"L'Opéra" : une nouvelle série française au cœur du ballet de l’Opéra de Paris

Après Philharmonia, qui suivait les aventures d’un orchestre, c’est désormais le ballet de l’Opéra de Paris qui sera prochainement au cœur d’une série française.

Dans le cadre d'un plan d’investissement de 100 millions d’euros sur 5 ans pour produire de nouveaux contenus, Orange a annoncé la naissance de quatre nouvelles séries OCS originales et parmi elles, L’Opéra, qui proposera une plongée au cœur du ballet de l’Opéra de Paris. La série permettra au spectateur de suivre les aventures de Zoé, danseuse étoile de 35 ans « qui vit dans l’excès », peut-on lire sur le site de l’opérateur. « Trop de fêtes, d’amants, d’angoisses », elle risque d’être renvoyée parce qu’elle n’a plus le niveau. A ses côtés, Flora, 19 ans vient de rejoindre la compagnie et doit s’intégrer, et Sébastien, nouveau Directeur de la danse de 38 ans « flamboyant et ambitieux, qui veut faire briller l’Opéra au firmament de la danse mondiale ».

C’est autour de ces trois personnages que doit s’articuler ce projet qui compte dans son équipe d’auteurs Cécile Ducrocq, autrice qui a participé aux séries Le Bureau des légendes et Dix pour cent.

