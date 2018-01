Benjamin Stora chargé d'une mission sur les migrants dans la culture

Selon un communiqué diffusé le lundi 22 janvier, l'historien Benjamin Stora s’est vu confier par la ministre de la Culture une mission pour favoriser l’accès des migrants aux arts et à la culture. Né en Algérie, Benjamin Stora est président du Conseil d’orientation de l’Établissement public du Palais de la Porte Dorée qui comprend le Musée de l’histoire de l’immigration.

Il doit ainsi faire avant l'été des propositions pour « développer l’accès des migrants aux arts et à la culture », permettre aux artistes et professionnels migrants de « poursuivre leur activité sur le territoire français » et « contribuer à l’évolution des regards portés par notre société sur les populations migrantes ». Le ministère, a précisé que le terme de « migrant » est « volontairement flou » car « il ne s'agit pas de trier entre réfugiés et demandeurs d'asile ».

Françoise Nyssen avait déjà mis l'accent sur l'accueil des migrants dans son discours mercredi aux rencontres professionnelles du spectacle, les Bis de Nantes. Elle avait invité les théâtres publics à « réserver des places » aux migrants mais aussi à « proposer des ateliers » afin de « rendre à ces personnes le droit de vivre normalement, à côté des procédures, des démarches, des files d'attente ».

avec AFP