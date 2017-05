Benjamin Millepied va réaliser un film adapté de « Carmen »

« L’incorporation de la musique et de la danse à l’écran est au cœur de ma créativité. » A 39 ans, le danseur et chorégraphe Benjamin Millepied s’apprête à réaliser son premier long-métrage. Inspiré de Carmen de Bizet, le film portera sur « le voyage en quête de liberté d’une femme depuis les déserts du Mexique jusqu’à la Cité des Anges », explique un communiqué.

« C’est un projet auquel Benjamin réfléchit depuis longtemps et qui m’enthousiasme particulièrement, tant par la pertinence de son adaptation que par le talent de Benjamin et l’équipe qu’il a réunie », renchérit Dimitri Rassam, coproducteur du film, dans un mail adressé à l’AFP. « L’appétit du public pour Carmen ne s’est jamais démenti, c’est une œuvre forte et viscérale », ajoute-t-il, en précisant que « le tournage aura lieu début 2018, essentiellement à Los Angeles », et que « le casting est en cours ».

Le film sera également coproduit par Helen Estabrook (Whiplash), la musique sera composée par Nicholas Britell, qui a été nommé aux Oscars pour la bande originale de Moonlight, tandis que Benjamin Millepied créera les chorégraphies.

Ce dernier avait joué et chorégraphié des scènes dans le thriller de Darren Aronofsky, Black Swan, et il était au centre du documentaire Relève qui s'intéressait à son travail en tant que directeur de la Danse à l’Opéra de Paris, où il a été nommé en 2013 avant de démissionner en 2016 pour se focaliser sur la compagnie qu’il a cofondée, L.A Dance Project, et sur ses projets de films.

avec AFP