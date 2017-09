Ben Glassberg est le grand gagnant du 55e Concours de jeunes chefs d’orchestre de Besançon

La 55e édition du Concours international de jeunes chefs d’orchestre de Besançon s’est achevée le samedi 16 septembre, et c’est Ben Glassberg qui a été désigné grand vainqueur de la compétition. Outre le Grand prix de Direction, décerné par le jury présidé par Leonard Slatkin, le chef britannique de 23 ans a également remporté les prix Coup de cœur du public et Coup du cœur de l’orchestre.

« C’est le plus beau jour de ma vie », a-t-il déclaré, ému, après avoir affronté en finale le Français Jordan Gudefin, 28 ans, et le Russe Ivan Demidov, 26 ans, devant une salle comble. Pour cette ultime épreuve, les candidats devaient diriger l’Orchestre national de Lyon dans Nuages et Fêtes, extrait des Nocturnes de Claude Debussy, la Chauve-Souris, de Johann Strauss et Le jardin étoilé, création mondiale de Philippe Hersant, commandée par le Festival de Besançon.

Diplômé en musique de l'Université de Cambridge, Ben Glassberg a étudié la direction d'orchestre à la Royal Academy of Music de Londres. Il a déjà été le directeur musical de plusieurs productions, dont Le Viol de Lucrèce de Benjamin Britten et Les Noces de Figaro de Mozart. Chef assistant pour une nouvelle production de Béatrice et Bénédict de Berlioz au Festival de Glyndebourne, au Royaume-Uni en 2016, il y a reçu le prix de Lefever Glyndebourne. Dès janvier 2018, Ben Glassberg fera ses débuts en Allemagne avec le Kammeracademie Potsdam.

Le Grand prix de Direction est doté de 12 000 euros, de possibles engagements avec des orchestres partenaires du concours, ainsi que d'un accompagnement artistique de trois mois pour débuter sa carrière.

avec AFP