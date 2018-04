Barbara Hannigan nommée cheffe invitée principale de l’Orchestre symphonique de Göteborg

A partir de la saison 2019-2020, Barbara Hannigan sera la nouvelle cheffe invitée principale de l’Orchestre symphonique de Göteborg, pour une durée initiale de trois ans. Sur son site internet, un message indique que cette nomination est le résultat d’une « relation fructueuse » qui dure depuis plusieurs années entre l’artiste et l’ensemble suédois, depuis leur première collaboration en 2013 qui fut « un triomphe ».

« Je suis plus qu’enchantée de démarrer cette nouvelle aventure avec mes collèges de l’Orchestre symphonique de Göteborg ! Notre travail ensemble me passionne et je suis très heureuse d’avoir été nommée cheffe invitée principale. Nous avons déjà tellement avancé durant ces dernières années et je suis certaine que nous allons nous créer de nouveaux souvenirs, avec le public, pendant les prochaines saisons », écrit la soprano et cheffe d'orchestre sur sa page internet qui partagera cette fonction avec le pianiste et chef d’orchestre allemand Christoph Eschenbach, nommé lui aussi chef invité principal.

Toujours en Suède, Barbara Hannigan a également été récemment d'un Prix Schock 2018, dans la catégorie des Arts musicaux. Institués selon les derniers vœux du philosophe et artiste Rolf Schock, ces prix sont décernés tous les deux ou trois ans par les Académies royales de Suède, à Stockholm. Ils s’accompagnent de la somme de 44 000 euros.