BambinO, un opéra composé spécialement pour les bébés

Le Théâtre du Châtelet est fermé pour travaux mais ses activités foisonnent un peu partout dans la capitale. C'est notamment le cas de BambinO, un opéra pour bébés présenté du 13 au 20 avril au CentQuatre à Paris. Créé pas deux anglais, le compositeur Lliam Paterson et le metteur en scène Phelim McDermott, ce spectacle de 35 minutes propose une première immersion dans le monde lyrique à destination des enfants de 6 à 18 mois.

L'histoire : une maman oiseau découvre un oeuf renfermant un poussin bien plus grand qu'elle et lui fait découvrir le monde jusqu'à ce qu'il soit en âge de voler de ses propres ailes. BambinO est une commande du Scottish Opera pour deux chanteurs, un violoncelle et des percussions. L'espace scénique est disposé dans la salle, les bébés étant libres de gambader à leur aise sur des coussins, de jouer avec le décor et d'approcher les musiciens.

Les deux créateurs ont tenu à proposer un vrai spectacle lyrique tout en étudiant de près ce qui déclenche le plus de réactions auditives des tout-petits. Interviewé par Télérama, le compositeur Lliam Paterson déclare s'être « mis dans la peau d'un bébé » et avoir pris soin de créer « volontairement des espaces dans la partition, pour laisser le temps aux rires ou à l'excitation - forcément sonore - des bébés ». Plusieurs plages sont également prévues pour l'improvisation des chanteurs et l'interaction avec les bébés.

Bambino, un opéra pour bébés de 6 à 18 mois, visible au CentQuatre à Paris du 13 au 20 avril, séances à 11h30 et 15h.