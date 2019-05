Baccalauréat Musique : guide de survie en cinq points

Retour au sommaire du dossier

1. Ta fiche de synthèse tu prépareras

Quelle que soit l'option, il est indispensable d'étudier bien en détail toutes les œuvres qui figurent au programme limitatif. Lorsqu'il s'agit des extraits, prenez soin d'écouter et étudier l'intégralité de l'œuvre, et pensez à enrichir vos connaissances par une vision transversale : documentez vous sur le contexte historique et artistique de chaque œuvre, et pensez aux exemples concrets en lien avec la forme, l’époque stylistique, la thématique ou l’inspiration littéraire de l’œuvre qui peuvent renvoyer sur d’autres disciplines artistiques. Une fois ce travail comparatif accompli, prenez le temps d'en faire une synthèse sur des fiches que vous emporterez le jour de l'examen :

À ÉCOUTER Baccalauréat Musique 2015 : fiches

2. Ton analyse comparative des œuvres tu nourriras

Une écoute superficielle ne suffira pas à vous donner tous les éléments nécessaires, comme le souligne Vincent Warnier. Notamment pour les candidats à l'option de spécialisation, qui auront à rédiger une dissertation sur un sujet lors de l'épreuve, Il est indispensable de ne négliger aucun paramètre d'analyse de l'œuvre : technique, harmonique, formel, esthétique, et surtout, penser aux paramètres qui font qu'une œuvre imposée s'inscrit dans une direction de travail précise :

À ÉCOUTER Baccalauréat Musique 2015 : analyse

3. Sur l'essentiel tu te concentreras

Les épreuves du Baccalauréat sont une période de stress pour tous. Une fois devant le jury ou face à son sujet de dissertation, il peut arriver qu'on perde ses moyens. L’important, c'est de garder son calme,de bien lire les questions et de garder en tête sa fiche synthétique : elle vous aidera à aller à l'essentiel et ne pas s'étaler inutilement.

À ÉCOUTER Baccalauréat Musique 2015 : le stress

4. Ton épreuve pratique tu argumenteras

Le Bac Musique comporte également une épreuve pratique : le candidat est invité à interpréter une œuvre de son choix. ​Vous êtes nombreux à vous demander comment choisir le morceau que vous allez interpréter et s'il doit avoir un lien avec le programme limitatif. Selon Vincent Warnier, le programme limitatif peut orienter votre choix; à vous ensuite de le défendre devant le jury.

À ÉCOUTER Baccalauréat Musique 2015 : choix du morceau

5. Un morceau adapté tu choisiras

Lors de l'épreuve pratique, il faut prendre en compte le stress : il s'agit d'interpréter une œuvre dans des conditions particulières, devant un jury et dans le cadre d'une épreuve académique. Il est donc important de bien choisir son morceau en fonction de son niveau, surtout pas un morceau trop long ou trop exigeant :

À ÉCOUTER Baccalauréat Musique 2015 : morceau

