Aziz Shokhakimov nommé directeur musical et artistique de l'Orchestre philharmonique de Strasbourg

Le chef ouzbek Aziz Shokhakimov vient d'être nommé directeur musical et artistique de l'Orchestre philharmonique de Strasbourg. Agé de 32 ans, il succédera à Marko Letonja à partir de septembre 2021.

Du nouveau à Strasbourg. Après avoir passé 9 ans à la tête de l'Orchestre philharmonique de Strasbourg, Marko Letonja cédera sa place à Aziz Shokhakimov. Le jeune chef ouzbek âgé de 32 ans lui succédera à partir de septembre 2021 au poste de directeur musical et artistique pour un premier contrat reconductible d'une durée de 3 ans.

Dès l'âge de 21 ans, le maestro a fait une entrée remarquée sur la scène internationale en remportant le Concours Gustav Mahler de Bamberg. Cette distinction lui avait alors permis de diriger de nombreuses formations de haut-rang, comme l'Orchestre philharmonique de Radio France, le SWR Sinfonieorchester ou le London Philharmonic Orchestra. Il fera prochainement ses débuts au Philharmonique de Vienne, à l'Orchestre symphonique de Lucerne ou avec l'Orchestre philharmonique de Séoul.

Aziz Shokhakimov a également brillé en 2016 lors du festival de Salzbourg où il a remporté le Salzburg Festival Young Conductors Award. Le maestro ouzbek se distingue également à l'opéra. Il est depuis 2015 Kapellmeister de l'Opéra sur le Rhin de Dusseldörf. Cet été, il devait faire ses débuts au festival d'Aix-en-Provence en dirigeant la production événement Le Coq d'Or de Rimski-Korsakov.

Les 110 musiciens de l'Orchestre philharmonique de Strasbourg et leur futur chef se sont rencontrés pour la première fois en 2014, et se sont revus régulièrement depuis. Un prochain concert est d'ores et déjà prévu les 11 et 12 mars 2021, peu de temps avant sa prise de fonction. Dans un communiqué de la formation strasbourgeoise, Aziz Shokhakimov fait savoir son "grand honneur" d'avoir été nommé et se sent "immensément privilégié d'avoir avec [les musiciens] une connexion profonde, une vision et des valeurs partagées".

Dans le même communiqué, Marie Linden, la directrice générale, fait savoir que le chef s'installe à Strasbourg avec sa famille, signe qu'il a "le désir de s'investir pleinement dans tous les champs que recouvrent les missions de directeur musical et artistique".