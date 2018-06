Avis aux mélomanes du monde entier, France Musique lance un nouveau site en anglais

La musique est universelle, mais la manière de la présenter, de la raconter, elle, impose un langage. C’est pourquoi, dans une volonté de partager au plus grand nombre ses contenus, France Musique lance un nouveau site tout en anglais : francemusique.com.

Pour tous les anglophones qui souhaitent découvrir des articles sur la vie des compositeurs, sur la musique, la pratique musicale, pour les amoureux de concerts et vidéos musicales et pour tous les curieux, amateurs de jazz ou de musique classique qui ne maîtrisent pas le français, ce nouveau site leur offre gratuitement une multitude de contenus traduits en anglais.

« Il ne faut pas garder jalousement nos archives de concerts filmés et enregistrés… », explique Marc Voinchet, directeur de France Musique au micro de Saskia de Ville jeudi 7 juin. « Et pour se donner les moyens que ces contenus arrivent sur tous les smartphones, tablettes et ordinateurs du monde entier, il fallait les référencer en anglais », poursuit le directeur.

Sur ce nouveau site, les internautes peuvent donc lire des articles de France Musique, découvrir ou redécouvrir des vidéos de sessions studios enregistrées lors d’émissions à la Maison de la Radio ou ailleurs, visionner et écouter des concerts (plus de 1600), en particulier ceux donnés par les formations dites maison : Orchestre philharmonique de Radio France, Orchestre National de France, Chœur et Maîtrise de Radio France. Enfin, les 7 webradios lancées par France Musique en 2016.

Sur les réseaux sociaux, les contenus proposés seront ciblés en fonction des claviers utilisés par les internautes. Les posts publiés sur Facebook en anglais et qui dirigent vers la version anglaise du site seront visibles par toutes les personnes qui utilisent un clavier qwerty. Tous les autres internautes ne verront que les publications en français, sauf s’ils arrivent directement sur la page Facebook de France Musique où tous les contenus sont visibles.

Music everywhere for everyone, welcome francemusique.com !