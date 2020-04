Audiences France Musique : plus que jamais, ce monde a besoin de musique

En ces temps de confinement, France Musique est plus que jamais à vos côtés pour vous apporter musique, douceur et évasion. Un grand grand MERCI pour votre fidélité !

Depuis le confinement, France Musique est avec vous et vous accompagne en musique.

Et vous êtes au rendez-vous, toujours plus nombreux.

A l’antenne

+ d’1 million d’auditeurs quotidien, soit + 48 000 auditeurs en un an (1,9% d’AC, soit + 0,1 pt en un an) et une durée d’écoute moyenne de 106 minutes, soit + 7 minutes en un an

Sources : Audiences Radio Médiamétrie 126 000 Janvier-Mars 2020

La grille des programmes évolue et vous propose de réécouter de nombreuses émissions.

De 8h à 9h du lundi au vendredi, Musique Matin est de retour. Démarrez votre journée avec Jean-Baptiste Urbain et les chroniques de Suzanne Gervais et le Classique Info de Sofia Anastasio.

Samedi de 9h à 11h, France Musique est à vous, depuis chez nous. Gabrielle Oliveira-Guyon vous donne la parole. Racontez-nous comment vous vivez cette période, les œuvres et interprètes que vous souhaitez écouter et partager... Retrouvez également les chroniques d’Aliette De Laleu et Christophe Dilys.

Samedi 11 avril de 16h à 18h : émission spéciale « France Musique en cuisine ! » avec Clément Rochefort.

Dimanche 12 avril de 17h à 9h : un Bach du dimanche spécial Pâques

Et sur le numérique

2 millions de visites en moyenne (+39% vs. Janvier-Mars 2019) - Source ACPM

Tous les contenus de France Musique en ligne et en podcast sur l’application Radio France.

France Musique propose également beaucoup de contenus pour toute la famille autour de la musique : des dossiers d’éducation musicale labellisés Nation Apprenante pour réviser et découvrir la musique (Comprendre le Monde, Ecouter, voir la musique, Ecole de musique à la maison, Découvrir les instruments)

à lire aussi article Nation Apprenante : révisez avec France Musique

L’écoute live s’élève à 2,4 millions d’écoutes (+18% vs. mars 2019) : toutes les émissions et nos 7 webradios vous accompagnent.

Source : ACPM Radios digitales

5,3M de vidéos vues (+131% vs mars 2019).

Sources : Sites et plateformes et partenaires mars 2020

De nombreux projets vidéo :

« Jamais seul avec... » - Chaque jour à 18h

Un musicien des formations musicales de Radio France en alternance avec un autre artiste joue un morceau de 2 minutes et répond à 3 questions : Pourquoi avoir choisi ce morceau ? Comment vivez-vous votre confinement et organisez-vous votre journée ? Conseil de disque, livre, film ?

« La ronde des musiciens » : Chaque jour à 12h

En collaboration avec la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton, un(e) musicien(ne) meneur(se) de danse programme une semaine de ronde en demandant à des amis musiciens de se filmer jouant un morceau ou une improvisation et de répondre à la question « quelle musique vous fait du bien pendant le confinement ? ». Une bulle poétique en compagnie de Vincent Ségal, Sarah Koné, Elisabeth Leonskaja, Imogen Cooper...

Le Boléro de Ravel interprété par les musiciens de l’ONF, ensemble, de chez eux : déjà plus de 2 millions de vues depuis sa diffusion le lundi 30 mars.

Tous les concerts : rubrique CONCERTS