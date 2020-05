[Audiences France Musique avril 2020] : records historiques sur le numérique

En cette période particulière, France Musique est là, plus que jamais, pour accompagner les auditrices et auditeurs, aussi bien sur le hertzien que sur le numérique. MERCI à vous d'être toujours aussi fidèles à France Musique !

Durant ces moments singuliers, France Musique a tout mis en oeuvre pour être à vos côtés et accompagner vos journées, aussi bien sur le hertzien que sur le numérique.

Vous avez été très nombreux à nous écouter et nous vous en remercions chaleureusement.

Une durée d'écoute plus longue sur le hertzien

📻En hertzien, la durée d'écoute moyenne est de 110 minutes, soit +8 minutes en un an et 1,8% d'AC, stable en un an mais +0.5pt en dix ans.

Source : Médiamétrie 126 000 – Septembre 2019-Mars 2020

Des records historiques sur le numérique

🏆🎧En avril 2020, France Musique et ses 7 radios thématiques réalisent à nouveau un record historique avec 2,4M d’écoutes actives de l’audio live sur le numérique (+32% vs. avril 2019).

🏆 💻 📱 Les visites du site et de l’appli représentent 2,7 M(X2 en 1 an) et ceux des réécoutes (podcasts et audio à la demande)** s’élèvent à 1,7M (+29% en un an).

Ce monde a décidément besoin de musique ! 🎼

Vos programmes inédits reviennent au fur et à mesure. Découvrez le programme de cette semaine.

Cette semaine, retrouvez en direct "Musique matin", "En pistes !", "Allegretto", "Relax !" et "Open Jazz" ! Parmi les inédits : "Musicopolis", "Le van Beethoven" et 4 soirées de concert.

Également au programme, Jazz sous les pommiers jeudi et vendredi et "Les grands entretiens" de Gabriel Bacquier !

* Ecoutes actives (+ de 30 secondes) monde (France+étranger) du flux audio identique à celui de la station FM + les webradios

Audio live : *ACPM, Classement des radios digitales, Ecoutes actives (+ de 30 secondes) monde (France+étranger) du flux audio identique à celui de la station FM + les webradios

Visites : **ACPM, Classement des sites et applications

Podcasts/AOD : *** Médiamétrie eStat podcast, AT interne