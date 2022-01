Au Royaume-Uni, une webradio met les femmes compositrices sur le devant de la scène

La radio britannique Scala a lancé ce début janvier une webradio intitulée "Women Composers", qui diffuse uniquement des œuvres de compositrices.

Clara Schumann, Augusta Holmès, ou encore Amy Beach. Voici une infime partie de la - riche - programmation de la webradio Women Composers, lancée la semaine dernière par Radio Scala, antenne britannique dédiée à la musique classique. "Il y a beaucoup de femmes compositrices exceptionnelles à écouter et à découvrir dans la musique classique. En lançant cette webradio qui leur est dédiée, Radio Scala braque les projecteurs sur ces femmes talentueuses et sur la musique qu'elles ont produite", indique Penny Smith, présentatrice emblématique de la station.

Impossible malheureusement de jeter une oreille à la webradio, qui diffuse en continu des morceaux de trois ou quatre minutes : elle est uniquement accessible aux ressortissants britanniques. Que vaut donc la programmation ? Stephen Moss, journaliste spécialiste de musique classique au quotidien Guardian, est mitigé. C'est un bon début, mais la radio pourrait selon lui être plus audacieuse dans ses choix. "Il y a beaucoup de bande-originales de film qui se ressemblent, et une multitude de morceaux consensuels à la harpe, au piano et à la guitare", déplore-t-il : "Ne vous attendez pas à écouter Judith Weir, Sofia Gubaidulina ou Hannah Kendall."

La musique, "puissant instrument du changement social"

Le projet est le fruit d'une collaboration entre la radio Scala et la fondation Donne - Women in Music, qui promeut les femmes dans la musique classique, fondée par Gabriella Di Laccio, soprano brésilienne. "C'est seulement à travers des collaborations avec ceux qui partagent nos valeurs et nos ambitions que nous pouvons instiguer un réel changement", témoigne cette dernière : "La musique est un puissant instrument du changement social, et devrait refléter la diversité de tous les artistes. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec la radio Scala, de travailler ensemble afin d'inspirer plus d'auditeurs et avoir davantage d'impact."

L'an dernier, déjà dans l'objectif de mettre en avant les musiciennes, Donne - Women in Music a dévoilé une base riche de 5.000 références, qui permet de sortir de l'oubli ou de faire découvrir les compositrices du monde entier, sur une période de dix siècles.