Au Royaume-Uni, une plateforme pour aider les musiciens à faire repartir leur carrière

Les musiciens britanniques peuvent compter sur une nouvelle plateforme d'aide, qui recense des ressources très diverses pour les aider à faire repartir leur carrière après la pandémie.

Une plateforme collaborative vient d’être mise en place pour aider les musiciens britanniques à relancer leur carrière après les mois de restrictions dues à la pandémie. Cette collaboration entre diverses organisations – Help Musicians, Incorporated Society of Musicians, Ivors Academy – offre une multitude de ressources, suggérées et testées par des musiciens : des recommandations générales de santé ou d’ordre pratique, mais également des liens vers des répertoires de musiciens, boîtes à outils, pages d’organismes professionnels représentant les musiciens... Un site qui donnera de la matière aux musiciens de tous horizons !

https://www.coronamusicians.info/