Au Japon, une femme détruit 54 violons appartenant à son ex-mari

Ce couple japonais, qui résidait à Nagoya dans la préfecture d'Aichi, au centre du pays, était en instance de divorce au moment des faits et visiblement cela ne se passait pas bien. La femme, Midori Kawamiya, 34 ans, est accusée d'avoir pénétré dans la maison de son ex-mari en brisant une fenêtre et d'avoir saccagé 54 violons et 70 archets. La police estime que le préjudice se chiffrerait à hauteur de 800 000 euros. C'est en tout cas ce que réclame la victime en dédommagements financiers.

Si les faits se sont produits en 2014, ce n'est que ce mardi 25 juillet que la suspecte a été arrêtée. Selon le journal Yomiuri, la femme est de nationalité chinoise et aurait effectué de nombreux aller-retours entre le Japon et la Chine. Elle a été interpellée alors qu'elle était de retour à Tokyo, capitale japonais où elle tient un magasin d'instruments de musique.

Les violons détruits, parmi lesquels un instrument italien d'une valeur de 50 millions de yens (environ 385 000 euros), avaient été fabriqués ou collectionnés par son ex-mari, un Norvégien âgé d'une soixantaine d'années, a précisé l'agence de presse Kyodo.

Avec AFP