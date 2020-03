Atteint du Coronavirus, Plácido Domingo est sorti de l'hôpital au Mexique

Le ténor espagnol Plácido Domingo a annoncé lundi 30 mars 2020 être sorti de l'hôpital d'Acapulco dans le sud du Mexique où il avait été admis après des complications liées à une infection au Covid-19.

« Je suis à la maison, je me sens bien. Heureusement, à l'apparition des premiers symptômes, j'étais, comme toujours, sous surveillance médicale en raison de mon âge et de mes autres maladies. Par conséquent, une infection au Covid-19 a immédiatement été suspectée et cela m'a beaucoup aidé », explique le chanteur Plácido Domingo, âgé de 79 ans, dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Le ténor indique qu'il poursuit son traitement et se repose dans sa maison d'Acapulco, station balnéaire mexicaine située à 400 km de Mexico. Il avait annoncé le 22 décembre avoir été contaminé par le Covid-19. Dans son message, il appelle une nouvelle fois son public à respecter les consignes sanitaires et de distanciation sociale données pour endiguer la pandémie, et à rester chez eux autant que possible.

à lire aussi article Coronavirus : Placido Domingo annonce avoir été contaminé