Ariane à Naxos, La Flûte enchantée et l'Ange de feu pour Aix 2018

C’est ainsi que Bernard Foccroulle achève son mandat à la tête du festival d’Aix-en-Provence, avant de céder sa place à Pierre Audi. En dévoilant une édition 2018 du festival d’art lyrique qui porte sa signature avec 5 productions, du Mozart, du baroque et de la création. Après les premières informations qui étaient parues dans la presse, la programmation officielle est désormais en ligne sur le site du festival et les ventes ouvriront dès le lundi 29 janvier.

C’est Ariane à Naxos (Ariadne auf Naxos) de Richard Strauss qui ouvrira le festival le 4 juillet, dans une mise en scène inédite de Katie Mitchell. Dans la fosse, l’Orchestre de Paris sera dirigé par Marc Albrecht et sur scène on retrouvera notamment Lise Davidsen dans le rôle d’Ariane et Sabine Devieilhe dans celui de Zerbinetta, toutes deux anciennes élèves de l’Académie du festival qui célèbre cette année ses 20 ans.

Pour le traditionnel Mozart ce sera La flûte enchantée, avec l’ensemble Pygmalion dirigé par son chef Raphaël Pichon. Il s’agit ici d’une reprise de la production de 2014, mise en scène par Simon McBurney et c’est Stanislas de Barbeyrac qui interprétera le rôle de Tamino. L’ensemble Pygmalion sera également au rendez-vous pour une nouvelle production de Didon et Enée, dirigée par Václav Luks. La mise en scène de l’œuvre de Purcell est signée Vincent Huguet.

L’ Ange de feu, oeuvre rare de Prokofiev mise en scène par Mariusz Treliński et dirigée par Kazushi Ono, avec l’Orchestre de Paris est également au programme. Le compositeur tchèque Ondřej Adámek présentera, en création mondiale, son opéra Seven Stones. Cet opéra « a capella pour 4 chanteurs solistes et 12 chanteurs choristes », sera mis en scène par Eric Oberdorff et les artistes du chœur Accentus seront dirigés par Ondřej Adámek et Léo Warynski. Enfin, le projet participatif européen Orfeo et Majnun, sera présenté gratuitement sur le Cours Mirabeau dans un « parcours urbain et festif ». La direction musicale sera assurée par Bassem Akiki, et le chœur sera composé de chanteurs amateurs.