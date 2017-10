Argent public / argent privé : quels moyens pour la musique ?

La politique d’Emmanuel Macron a un impact direct sur le secteur culturel, et notamment musical. Dans cette économie en pleine mutation, de nombreuses interrogations se font jour: Comment à budget globalement constant le Ministère de la Culture pourra-t-il financer de nouveaux projets, comme le Pass Culture ? Cela impliquera-t-il un redéploiement des moyens de la Rue de Valois ? Les collectivités territoriales, confrontées à une baisse des dotations, vont elles diminuer leurs soutiens à la culture ? Et quel impact va avoir à long terme la nouvelle carte des régions ? La suppression des emplois aidés risque-t-elle d’affecter les emplois dans le secteur musical ? La réforme de l’ISF va-t-elle diminuer le mécénat des particuliers ? Faut-il faire évoluer la Loi Aillagon sur le mécénat de 2003 ? Et enfin, quid du projet de Maison commune de la musique: comment réunir au sein d’une même structure les musiques actuelles et la musique classique, aux modes de financement complètement différents ?

Autour d'Antoine Pecqueur (modérateur) :