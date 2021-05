Après un "revers de trop", le Quatuor Artemis annonce une "pause d'une durée indeterminée"

La formation devait se produire ce mardi dans le cadre de Vibre !, le festival des Quatuors à Cordes. "Il n'est pas possible pour le quatuor de planifier de manière fiable pour le moment", annonce son agence dans un communiqué.

Une bien triste nouvelle pour l'un des plus grands quatuors à cordes actuels. Le Quatuor Artemis annonce ce lundi prendre une "pause d'une durée indéterminée" : "Après un revers de trop, dans une période déjà agitée et difficile pour nous tous, il n'est pas possible pour le quatuor de planifier de manière fiable pour le moment", peut-on lire dans un communiqué de l'Impresariat Simmenauer, leur agence, qui confie avoir "le cœur lourd".

Cette dernière poursuit : "Cela marque également la fin de notre collaboration intensive de 24 ans avec le Quatuor Artemis. Notre histoire commune, marquée par de grands succès mais aussi par des coups du sort, a créé un lien exceptionnellement étroit entre les musiciens et l'Impresariat Simmenauer. Nous remercions tous les membres du Quatuor Artemis pour ce voyage inspirant !"

Remplacés ce mardi au festival "Vibre !"

Un coup d'autant plus dur que le Quatuor Artemis devait se produire ce mardi à 19h au Théâtre des Quatre Saisons de Gradignan, dans le cadre de Vibre !, le Festival des Quatuors à cordes. "Toutes les places étaient vendues. On se demande si ça ne cache pas une annulation sur toute l'année à venir", réagit Julien Kieffer, le directeur du festival, interrogé par France Musique.

Selon ce dernier, le groupe a justifié son absence par le fait que Vineta Sareika, l'une des membres, enceinte de huit mois, ne pouvait plus se déplacer pour "raisons médicales". Le Quatuor Artemis sera remplacé demain par le Simply Quartet, dernier lauréat du Grand Prix du Concours de quatuors à cordes de Bordeaux.

Le Quatuor Artemis, l'un des plus prestigieux quatuors de notre époque, a été fondé en 1989 au conservatoire de Lübeck en Allemagne et s'est depuis produit sur toutes les grandes scènes internationales. Il est actuellement composé de Vineta Sareika et Suyoen Kim (violons), Gregor Sigl (alto) et Harriet Krijgh au violoncelle.

