Antonio Pappano va succéder à Simon Rattle à la tête du London Symphony Orchestra

Le chef britannique, d'origine italienne, prendra ses fonctions en septembre 2024.

Un départ, une arrivée. Antonio Pappano prendra en septembre 2024 la tête du London Symphony Orchestra. Sa nomination fait suite à l'annonce soudaine, en janvier, du départ de Simon Rattle pour l'Orchestre de la radio bavaroise, à Munich.

Antonio Pappano sera dans un premier temps "directeur musical désigné", pour la saison 2023-2024. Le chef britannique, d'origine italienne, est actuellement directeur musical de l'orchestre de l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, à Rome, et de la Royal Opera House de Londres. Le Royal Opera annonce par ailleurs sa prolongation pour trois saisons supplémentaires.

Une carrière internationale fructueuse

Antonio Pappano est né en 1959 en Angleterre, dans l'Essex. À 13 ans, il s'installe avec sa famille aux États-Unis, dans le Connecticut. Après avoir étudié le piano, la composition et la direction d’orchestre, il devient à 21 ans répétiteur au New York City Opera. Antonio Pappano est alors le plus jeune chef d’orchestre à diriger l’orchestre du Royal Opera House de Londres.

Au cour d'une carrière fructueuse, qui l'a amené à diriger des formations en Belgique, en Norvège, en Israël ou aux États-Unis, Pappano s’est bâti une solide réputation comme chef d’opéra dans le monde entier. En 2005, il dirige Der Ring des Nibelungen de Wagner, avec des stars comme Plácido Domingo. Le 31 décembre 2011, "Sir" Antonio Pappano est fait chevalier par sa Majesté la reine d'Angleterre, pour "services rendus à la musique".