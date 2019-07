Antonio Pappano reconduit à la tête de l’Académie Sainte-Cécile de Rome

Le chef anglais, d’origine italienne, vient de renouveler son contrat à l’Académie Sainte-Cécile de Rome jusqu’en 2023. C’est la quatrième fois que le maestro prolonge son contrat à la tête de l’Orchestre de l’Académie nationale Sainte-Cécile. En près de 40 ans de carrière, le chef s’est bâti une solide réputation, particulièrement dans le monde lyrique.

Depuis 2005, date de son arrivée à Sainte-Cécile de Rome, SirAntonio Pappano a atteint des objectifs importants avec l’orchestre et le chœur. L’institution a reçu de nombreuses récompenses et plusieurs prix internationaux.

Chef à Rome et à Londres

« Poursuivre cette collaboration, c'est développer cette voie de croissance qui confirme notre rôle de référence dans la ville et dans le panorama international, un rôle qui nous est de plus en plus largement reconnu », indique Michele dall’Ongaro, président et surintendant de l’Académie.

De son côté, celui qui fête cette année sa quinzième édition à la tête de l’orchestre romain se dit très fier de continuer l’aventure dans les murs du Parco della Musica de la capitale italienne. « Continuer mon travail dans une institution que j'aime et dans une ville qui m'a accueilli à bras ouverts me comble de fierté », a déclaré Pappano après l’annonce de son prolongement.

Antonio Pappano devrait donc poursuivre jusqu’à ses 64 ans à Rome. Jusqu'à l'été 2023, il dirigera également le Royal Opera House de Londres. Un poste qu’il occupe depuis 2002 et pour lequel il a été anobli par la reine d'Angleterre en 2011.