Anne Sylvestre, icône de la chanson française, est morte

Elle a chanté La Faute à Ève, Les Gens qui doutent, Une sorcière comme les autres... Artiste engagée, Anne Sylvestre a connu les riches heures de la chanson française. Elle s'est éteinte le 30 novembre à l'âge de 86 ans.

« Je suis Anne Sylvestre, j'ai mis longtemps à me présenter comme ça... avant je disais "je m'appelle", mais finalement, non : "je suis" Anne Sylvestre (...), chanteuse de variété, fière de l'être ». C'est ainsi qu'Anne Sylvestre se présentait au micro de Jean-Baptiste Urbain, pour des Grands Entretiens diffusés il y a tout juste deux ans. Une fierté qui n'a jamais quittée la chanteuse, même plus de 60 ans après le début de sa carrière, à la fin des années 1950. Anne Sylvestre s'est éteinte le 30 novembre à Paris des suites d'un AVC à l'âge de 86 ans.

France Musique lui rendra hommage. Retrouvez dès à présent les Grands Entretiens dans lesquels elle se confiait sur son parcours et ses engagements. Ces derniers ne manquaient pas ; féministe, une grande partie de son répertoire était consacré aux femmes, avec des chansons comme La Faute à Ève (1979), Une Sorcière comme les autres (1975) ou Ronde Madeleine (1978). Sa chanson Non, tu n'as pas de nom abordait l'avortement, et surtout la question du choix et du droit au choix, et ce dès 1974, un an avant la loi Veil.

Née à Lyon le 20 juin 1934, Anne Sylvestre commence sa carrière musicale dans le cabaret parisien "La Colombe", où elle est engagée en 1957. Pendant une décennie, elle arpentera les scènes des Trois Baudets, de Bobino, et même de l'Olympia en première partie de Gilbert Bécaud. Après un différent avec sa maison de disques, Philips, la chanteuse crée son propre label, Sylvestre, pour lequel elle enregistrera de nombreux albums.