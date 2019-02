Anne-Sophie Mutter lauréate du Polar Music Prize

Une nouvelle récompense s’ajoute au palmarès d’Anne-Sophie Mutter. La violoniste allemande fait partie des lauréats 2019 du Polar Music Prize. « Depuis plus de 40 ans, la violoniste allemande a transporté le public dans le monde entier grâce à sa virtuosité et son étonnante clarté », note le jury.

Décerné chaque année en Suède par la Stig Anderson Music Award Foundation (du nom de l’ancien manager du groupe ABBA), le Polar Music Prize souhaite « célébrer le pouvoir et l’importance de la musique », en récompensant « des artistes, individus ou groupes, et des institutions qui œuvrent en faveur de l’excellence musicale dans le monde ».

Cette année, la Fondation américaine Playing for Change, qui agit pour l’éducation musicale et artistique des enfants défavorisés dans le monde, et le rappeur Grandmaster Flash ont également été distingués. Ils rejoignent la liste prestigieuse des lauréats de ce prix, composée entre autres de Steve Reich, Pink Floyd, Pierre Boulez, Cecilia Bartoli et Renée Fleming.

Ils recevront chacun un million de couronnes suédoises (95.700 euros) au cours de la cérémonie prévue le 11 juin 2019 à Stockholm.