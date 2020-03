Anne-Sophie Mutter annonce avoir été testée positive au coronavirus

Dans une vidéo publiée sur son compte facebook, la violoniste allemande Anne-Sophie Mutter déclare avoir été diagnostiquée positive au Covid-19.

« Je suis très en quarantaine, en quarantaine à la maison ». La violoniste Anne-Sophie Mutter a annoncé dans une vidéo publiée sur Facebook le jeudi 26 mars, avoir été diagnostiquée positive au coronavirus.

« J’espère guérir très vite », déclare la musicienne qui partage la peur ressentie juste après son diagnostique, avant de se faire plus optimiste. « J’ai 56 ans et je ne fume pas », déclare la musicienne qui en profite pour inviter ses fans à essayer d’arrêter de fumer.

« Restez en bonne santé, et si vous êtes atteints comme moi du virus, restons forts, prenons des vitamines, et profitons de l’air en ouvrant la fenêtre », conclut la musicienne, qui déclare vouloir continuer à poster de la musique, « je me sens un peu paresseuses ces jours-ci, donc ça prendra quelques jours ».

« J’espère vraiment pouvoir jouer bientôt pour vous ; il est très difficile pour un artiste de ne pas pouvoir communiquer avec son public. Mais de meilleurs jours viendront ! »