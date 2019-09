Anne Paceo élue artiste de l'année aux Victoires du Jazz 2019

C'est sur leur page Facebook que les Victoires du jazz ont annoncé leur palmarès 2019. Six catégories de prix ont été remis et c'est Anne Paceo qui remporte le titre d'Artiste de l'année. La batteuse et compositrice avait déjà remporté cette distinction en 2016 et avait été désignée Révélation instrumentale en 2011.

Dans la catégorie Voix, c'est le chanteur, compositeur belge David Linx qui s'est distingué. Le Prix du meilleur groupe est allé au Sacre du Tympan, le bigband crée par Fred Pallem. La catégorie Album sensation a été remporté par l'accordéoniste Vincent Peirani et son disque Living Being II (Night Walker). L'Album inclassable de l'année a été décerné à la flûtiste et compositrice Naïssam Jalal. Enfin, c'est le tromboniste Fidel Fourneyron qui a été désigné Artiste qui monte.

Les prix seront remis le mercredi 16 octobre à 19h30, au Casino de Paris, où se produiront en concert les lauréats. A cette occasion, le palmarès des Victoires des professionnels du jazz sera également dévoilé.