Anne Fontaine prépare un film sur la vie de Maurice Ravel

C’est un communiqué de la production qui a dévoilé le projet, « Anne Fontaine développe avec Pierre Trividic un film librement adapté de la biographie Maurice Ravel de Marcel Marnat, qui sera consacré à la vie du compositeur et plus précisément à la composition du Boléro ». Les droits du livre ont été acquis, mais aucune date de tournage n’a encore été fixée, ni le nom du comédien qui interprétera le rôle de Maurice Ravel dans ce biopic. Les producteurs sont CinéFrance, Ciné-à et F comme Film.

Le prochain film d’Anne Fontaine, Marvin, d’après le romain En finir avec Eddy Bellegueule d’Edouard Louis doit sortir à l’automne.

Avec AFP.