Alexis Kossenko devient directeur musical de La Grande Écurie et la Chambre du Roy

Alexis Kossenko a été nommé directeur musical de La Grande Écurie et la Chambre du Roy. Le flûtiste, musicologue et chef d’orchestre, à la tête de l’ensemble Les Ambassadeurs, succédera ainsi à Jean-Claude Malgoire qui nous a quittés en avril 2018. Dans un message publié sur facebook, Alexis Kossenko fait part de sa fierté, de sa joie et de son émotion « de marcher dans les pas de Jean-Claude Malgoire » qui l’a aidé à grandir et s’épanouir dans le milieu de la musique ancienne, écrit-il. Il fait également part de ses projets à venir avec l’ensemble installé à Tourcoing, L’Etoile deChabrier en février 2020, la Messe en si de Bach en octobre 2020 ou encore le Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn en janvier 2021.

