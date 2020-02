Alexandre Kantorow doublement récompensé aux Victoires de la musique classique

La 27e cérémonie des Victoires de la musique classique, qui se tenait à l’Arsenal de Metz le vendredi 21 février, a sacré le jeune pianiste Alexandre Kantorow, la compositrice Camille Pépin, Anna Netrebko et Philippe Jaroussky.

C’est l’Arsenal de Metz, désignée ville Créative Unesco dans la catégorie musique, qui accueillait la 27e cérémonie des Victoires de la musique classique, le 21 février 2020. La soirée, diffusée sur France Musique et France 3 étaient présentée, comme l’année précédente, par Leila Kaddour-Boudadi et Judith Chaine.

Le pianiste de 22 ans, Alexandre Kotorow, a été doublement couronné avec le prix du meilleur soliste et celui du meilleur enregistrement pour son disque qui réunit trois concertos de Saint-Saëns.

La mezzo-soprano Karine Deshayes et le ténor Benjamin Bernheim ont été désigné ex-aequo artiste lyrique de l’année. Camille Pépin a été sacrée meilleure compositrice pour The Sound of Trees, pièce pour clarinette, violoncelle solo et orchestre.

Dans la catégorie Révélations, le public et le jury ont désigné la soprano Marie Perbost artiste lyrique de l’année, et Gabriel Pidoux, hautboïste, soliste instrumental.

Enfin deux Victoires d’honneur ont sacré la soprano Anna Netrebko et le contre-ténor Philippe Jaroussky.

