Alexandre Desplat va recevoir un Prix d’honneur France Musique - Sacem

Le 11 janvier 2019, sur la scène de l’Auditorium de Radio France, Alexandre Desplat va se voir décerner un Prix d’honneur France Musique - Sacem de la musique de film, pour l’ensemble de sa carrière.

La Forme de l’eau, The Grand Budapest Hotel, De battre mon cœur s’est arrêté, The Ghost Writer, De Rouille et d’Os, Le Discours d’un roi ou encore Harry Potter… Les partitions d’Alexandre Desplat sont devenues incontournables dans le paysage cinématographique mondial.

Au cours de cette soirée, qui sera diffusée en direct sur France Musique, la compositrice britannique Anne Dudley, lauréate du Prix France Musique - Sacem de la musique de film 2017 pour la bande originale du film Elle de Paul Verhoeven va présenter sa création Hail the Superheroes.

Ensuite, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Bruno Fontaine, interprétera un programme dédié au 7e art, avec entre autres les musiques d’A bout de souffle, Pierrot le fou, Rafles sur la ville et La grande illusion.

