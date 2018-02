Alexandre Desplat, lauréat des Bafta

La 71e cérémonie des Baftas Awards, récompenses britanniques du cinéma, se tenait au Royal Albert Hall à Londres, le dimanche 18 février 2018. Nommé dans la catégorie meilleure musique de film, Alexandre Desplat a été récompensé pour la bande-originale de La Forme de l’eau (The Shape of Water), de Guillermo Del Toro. Il était en compétition avec Benjamin Wallfisch et Hans Zimmer, pour Blade Runner 2049, Dario Marianelli pour Les Heures sombres (Darkest Hour), Hans Zimmer une seconde fois pour Dunkerque (Dunkirk) et Jonny Greenwood avec Phantom Thread.

Alexandre Desplat a déjà reçu un Golden Globe pour la musique de ce film, qui est également nommé aux oscars.