Alexandre Bloch prolongé à la direction musicale de l’Orchestre National de Lille

L’Orchestre National de Lille a annoncé le prolongement du contrat d’Alexandre Bloch, qui restera directeur musical de l’ensemble jusqu’en juillet 2024.

C’est la 3e saison lilloise pour le chef, âgé de 33 ans. Il avait succédé à l’emblématique Jean-Claude Casadesus en 2014. Dans un communiqué, l’ONL indique que « depuis plus de deux ans et demi, Alexandre Bloch a impulsé une nouvelle dynamique tant sur le plan artistique avec les musiciens de l’Orchestre, qu’au niveau de la programmation en proposant de nouveaux formats ». L’ensemble cite notamment le concert connecté, les ciné-concerts pour les enfants à partir de 2 ans et la relaxation musicale pour les jeunes mamans.

, © Orchestre National de Lille, site officiel

Ce jeudi 20 décembre, Alexandre Bloch et l’Orchestre National de Lille seront par ailleurs sur France 2, dans l’émission Le Grand Échiquier qui signe son grand retour. Anne-Sophie Lapix recevra, entre autres, Roberto Alagna, Aleksandra Kurzak, Aurélie Dupont et les danseurs étoiles Ludmila Pagliero et Hugo Marchand.