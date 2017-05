Alain Loiseau, nouveau délégué musique du ministère de la Culture

Si on ne sait encore pas qui sera la Première, ou le Premier ministre choisi par Emmanuel Macron, ni, en conséquence, qui sera le ou la ministre de la Culture, on connait néanmoins le nom de son délégué à la musique. Il s'agit, selon notre journaliste Antoine Pecqueur et de sources proches du dossier, d'Alain Loiseau.

Ancien Secrétaire général (de 2003 à 2008), puis directeur (2008-2009) de l'Orchestre de Paris, Alain Loiseau connaît bien le ministère de la Culture, pour lequel il a d'abord travaillé en tant que conseiller auprès du directeur général de la Création artistique, avant de devenir, en 2012, chef du service de l'inspection de la création artistique. A 62 ans, il prendra donc la place de Marc-Olivier Dupin, délégué Musique à la Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture depuis 2016.