Adèle Charvet et Maya Levy remportent ex aequo le Prix Jeune Soliste 2020 des MFP

Comme chaque année, les Médias Francophones Publics, qui réunissent France Musique, la chaîne suisse Espace 2, la belge Musiq'3 et la canadienne ICI Musique, devaient récompenser le meilleur jeune soliste parmi leurs candidats. Surprise, pour cette édition, les MFP ont récompensé non pas un, mais deux artistes, jeudi 17 octobre 2019 : la mezzo-soprano Adèle Charvet et la violoniste Maya Levy. Les autres candidats de cette édition étaient la pianiste Aurore Grosclaude (Espace 2) et la soprano Magali Simard-Galdès (ICI Musique).

Née à Montpellier en 1993, ancienne élève de la Maîtrise de Radio France, du CRR de Paris puis du CNSM de Paris, Adèle Charvet fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Après un prix d'honneur à Verbier en 2017 et ses débuts au Royal Opera House de Londres la saison dernière, elle sort cette année son premier disque de mélodies anglo-saxonnes, intitulé Long time ago avec la pianiste Susan Manoof. Début octobre, nombre de médias se sont fait l'écho de son remplacement au pied levé du contre-ténor David DQ Lee dans le Messie de Haendel, un concert qui sera diffusé le 5 novembre sur France Musique.

Maya Levy a 22 ans, elle débute le violon dès l'âge de 4 ans, avant de suivre l'enseignement d'Igor Tkatchouk puis de Boris Kuschnir. Son premier enregistrement - l'intégrale des sonates pour violon et piano de Grieg - est sorti fin 2016. Maya Levy a déjà été récompensée par plusieurs prix : « Silver Medal » au Manhattan International « Music Competition », et Supernova 2017 au Klarafestival en Belgique. Elle a également été lauréate du Karol Szymanowski Competition en 2018.

Maya Levy et Adèle Charvet recevront toutes deux une récompense de 4000 euros, et le soutien des Médias Francophones Publics dans leur carrière. Elles inscrivent leurs noms à la suite de ceux du violoncelliste Christoph Croisé (lauréat 2019), de Lea Desandre (2018), Nathalia Milstein (2017), ou encore Elsa Dresig (2016).