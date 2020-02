Accusé de harcèlement sexuel, Placido Domingo demande pardon

A la suite des conclusions d'une enquête interne menée dans les opéras de Washington et Los Angeles, confirmant les accusations de harcèlement sexuel contre lui, Placido Domingo s'est déclaré « sincèrement désolé » et « accepte l'entière responsabilité de ses actes ».

Dos au mur, Placido Domingo n'avait visiblement d'autre choix que de reconnaître les faits. L'enquête interne menée dans les opéras de Washington et Los Angeles, institutions qui ont été dirigées par le chanteur espagnol de 79 ans, vient de livrer ses conclusions. 27 personnes ont déclaré avoir été sexuellement harcelées ou ont été témoins de comportements inappropriés de la part du chanteur espagnol.

Les avocats engagés par l'American guild of musical artists, syndicat américain des chanteurs d'opéra, pour mener cette enquête, ont conclu que les témoignages recueillis montraient un schéma clair de harcèlement sexuel et d'abus de pouvoir de la part de Placido Domingo pendant une période d'au moins 20 ans, à partir des années 1980. Ces conclusions vont également dans le sens de l'enquête menée par Associated Press et publiée en septembre 2019 dans laquelle neuf femmes affirmaient avoir été victimes de harcèlement sexuel de la part de la superstar de l'opéra.

Placido Domingo, qui avait jusqu'à présent toujours fermement nié ces accusations, a publié un communiqué dans lequel il déclare être « sincèrement désolé pour la souffrance causée » et « accepte l'entière responsabilité de ses actes ». Le chanteur précise : « J'ai pris le temps, au cours des derniers mois, de réfléchir aux allégations que plusieurs de mes collègues ont formulées contre moi. Je respecte le fait que ces femmes se soient finalement senties suffisamment à l'aise pour s'exprimer ».

Une deuxième enquête interne, lancée par l'Opéra de Los Angeles que Domingo dirigeait depuis 2003, est toujours en cours. Selon Associated Press, les avocats chargés de l'enquête par le syndicat américain ont interrogé 55 personnes de septembre à décembre dernier. En plus des 27 personnes ayant subi ou ayant été témoins des comportements sexuels déplacés du chanteur, 12 autres ont déclaré avoir été mises au courant de ces comportements et que cela était connu de tous dans les deux opéras de Washington et Los Angeles.

à lire aussi article Plácido Domingo déclare avoir été « galant mais toujours dans les limites de la courtoisie »

Comme ce que décrivait Associated Press, l'enquête interne confirme les allégations allant de baisers sur la bouche à des attouchements, des appels téléphoniques nocturnes dans lesquels Placido Domingo demandait à des femmes de venir le rejoindre chez lui avec une telle insistance que certaines se sentaient traquées.

Dans la suite de son communiqué, le chanteur espagnol déclare : « Je comprends maintenant que certaines femmes aient pu avoir peur de s'exprimer en raison de la crainte que leur carrière ne soit affectée si elles le faisaient.Bien que cela n'ait jamais été mon intention, personne ne devrait jamais ressentir cela ».

Après ces accusations de harcèlement sexuel, Placido Domingo avait quitté la direction de l'opéra de Los Angeles, qu'il occupait depuis 2003, en octobre dernier. Il a aussi renoncé à se produire au Metropolitan Opera de New York tandis que d'autres opéras américains ont annulé ses représentations. Il a en revanche continué à se produire en Europe.