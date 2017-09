Le Festival de Besançon célèbre son 70e anniversaire

Il a lancé la carrière de certains des plus célèbres chefs d’orchestre du monde. Le festival international de musique de Besançon démarre ce vendredi 8 septembre, avec une 70e édition mêlant tradition et innovation. On y retrouve le prestigieux Concours international de jeunes chefs d’orchestre, présidé cette année par l’Américain Leonard Slatkin.

« C'est le concours de direction le plus complet et varié au monde avec, en quatre jours, des épreuves symphoniques, d'opéra, de concerto, d'oratorio et une création contemporaine mondiale » du compositeur français en résidence Philippe Hersant, souligne le directeur du festival, Jean-Michel Mathé. 20 candidats de 10 nationalités différentes, sélectionnés parmi 280 prétendants, participeront du 11 au 16 septembre aux épreuves finales de cette compétition qui se tient tous les deux ans à Besançon. Créée en 1951, elle a sacré par le passé, entre autres, Gerd Albrecht, Michel Plasson, Zdenek Macal, Sylvain Cambreling ou Yutako Sado.

Une manifestation qui a évolué

Le festival de Besançon est né de la volonté du violoniste et chef d’Orchestre Gaston Poulet en 1948 et il fut le 3e festival de musique à voir le jour en France, après ceux de Strasbourg en 1932 et d’Aix-en-Provence en 1948. Au milieu du XXe siècle, Besançon a ainsi accueilli une pléiade de grands noms de la musique classique tels que les chefs d'orchestre Georges Prêtre, Georg Solti, Eugen Jochum, Zubin Mehta et Bernard Haitink ou les solistes Isaac Stern, Georgy Cziffra, Wilhelm Kempff et Clara Haskil. « Nous sommes fiers de ce prestige passé et nous essayons d'en être dignes », confie Jean-Michel Mathé.

Progressivement, le festival a cependant évolué pour « répondre aux attentes de ses partenaires » en devenant « plus accessible ». « Avant, il y avait 10 festivals de musique classique en France, aujourd'hui il y en a environ 800, donc c'est plus dur de compter », note-t-il, avant d’ajouter que « l'économie des festivals a aussi changé (…) On n'a plus les moyens d'avoir des stars pendant 10 jours ». Il ajoute, « dans les années 50-60, le festival était assez élitiste et mondain, alors qu'aujourd'hui, nous sommes aussi fiers de proposer un festival différent, plus ouvert, plus proche du public et plus divers ».

La 70e édition du Festival de musique de Besançon s'ouvrira avec un concert symphonique gratuit et en plein air de l'Orchestre Victor-Hugo Franche-Comté. Viendront ensuite, entre autres, l’Orchestre philharmonique royal de Londres, dirigé par Charles Dutoit, et les pianistes Alexandre Tharaud ou Nicholas Angelich. Des événements originaux seront également proposés, comme un concert itinérant du quintette de cuivres Le Vesontio, embarqué sur un Dragon Boat, et l'orchestre virtuel interactif de Jacopo Baboni Schilingi, dont chaque instrument commence à jouer quand une personne se positionne sur l'estrade adéquate.

avec AFP