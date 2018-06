49 violonistes sélectionnés au Concours Long Thibaud Crespin

Après deux éditions annulées (2016 et 2017), le Concours Long Thibaud Crespin s'offre un nouveau souffle et vient d'annoncer la liste des candidats retenus pour participer aux épreuves éliminatoires, organisées vendredi 2 et samedi 3 novembre 2018 à la salle Cortot (Paris).

Pour cette nouvelle édition consacrée au violon, le jury présidé par Renaud Capuçon a sélectionné 49 candidats issus de 15 pays différents. Le Japon est le pays le plus représenté, avec 17 artistes retenus, suivi de la France (9 candidats), de la Corée du Sud et des Etats-unis (4 candidats), de la Chine (3), de la Russie et de l'Ukraine (2), et enfin de la Turquie, du canada, du Royaume-Uni, de la Lettonie, de la république Tchèque, de la Hongrie, de l'Arménie et de l'Allemagne (1 candidat).

Les deux finales du concours, l'une sous forme de récital et l'autre en concerto, se tiendront les 7, 9 et 10 novembre à l'Auditorium de la Maison de la Radio (Paris).