400 ans d’histoire de l’opéra exposés au V&A de Londres

Le Victoria and Albert Museum de Londres inaugure sa toute nouvelle Sainsbury Gallery avec l’exposition Opéra : Passion, pouvoir et politique. Co-organisée avec le Royal Opera House de Londres, elle explore l’histoire de l’opéra, près de 400 ans de musique, de créativité, de fougue et d’extravagance.

L’exposition s'arrête sur sept œuvres majeures et explore leur contexte de création. Cela va du Couronnement de Poppée de Monteverdi crée en 1942 à Venise, au Lady Macbeth de Mzensk de Chostakovictch dévoilé à Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg) en 1934.

Près de 300 archives, des vidéos, des documents originaux, comme le livret de Nabucco de Verdi, sont proposés au public tout au long du parcours, avec également des installations et une expérience immersive : la diffusion en 360 degrés d’un enregistrement inédit de Va Pensiero, par le chœur du Royal Opera Chorus.