Les musiciens amateurs à l'honneur cet été sur France Musique !

Pourquoi les concours musicaux seraient-ils réservés aux musiques actuelles ? On ne compte plus le nombre d'émissions tremplin ou de jeux sur le web à destination des interprètes pop, rock ou autres, mais la musique classique, elle, n'est que trop rarement mise à l'honneur.

Il faut dire que ce n'est pas si simple de se lancer lorsqu'on a l'habitude d'écouter les plus grands artistes et d'entendre des interprétations sans aucune fausse note enregistrées sur disques ou diffusées à la radio. Et pourtant, les professionnels ne représentent qu'une petite partie de la vie musicale française.

On peut faire de la musique sans en vivre, on peut jouer du Beethoven ou du Mozart sans porter un costume ou une robe longue, on peut faire d'une interprétation de Bach ou Rossini quelque chose de créatif, de personnel. La France est riche de plus de 5 millions de musiciens et il devrait y avoir tout autant de façons de faire de la musique !

C'est ce que nous proposons cet été sur France Musique : célébrer la musique et ses artistes du quotidien. Pas besoin d'être un premier prix de conservatoire : il suffit de jouer ou chanter, se filmer et nous l'envoyer !

, © Radio France

Participez !

Du 1er juillet au 15 août 2017, les artistes ayant la musique pour passion, et non pour profession, sont invités à envoyer une vidéo dans laquelle ils interprètent, seuls ou en duo, une oeuvre entrée dans le domaine public.

Deux prix seront annoncés le 28 août : un prix du public, récompensant la vidéo la plus ‘likée’, et un prix du jury. Ce jury est composé du percussionniste Emmanuel Curt, la flûtiste Magali Mosnier, la mezzo-soprano Lea Desandre, le musicien Youtubeur PV Nova, mais aussi l’ancien footballeur et parrain des orchestres de jeunes Démos Lilian Thuram.

Pour participer, rien de plus simple : il suffit de votre voix ou instrument, d’une caméra (même votre Smartphone fait l’affaire), et d’un peu de créativité ! Réalisez une vidéo dans laquelle vous interprétez une oeuvre du domaine public et envoyez-la grâce à wetransfer et au formulaire dédié sur francemusique.fr .

A la clef ? Une journée spéciale à la Maison de la Radio : intervention dans la Matinale de Saskia de Ville, visite, rencontres et places de concert !

Votez !

Participants, mélomanes ou simples curieux, vous êtes tous appeler à participer en votant pour votre ou vos vidéo(s) préférée(s). Rendez-vous sur la chaîne YouTube de France Musique : si une vidéo vous plait, votez pour elle en cliquant sur le petit pouce vers le haut (« J’aime ce contenu »).