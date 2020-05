264 musiciens classiques indépendants interpellent le Président et le gouvernement

A l’initiative du pianiste David Fray, des Quatuors Modigliani, Ebène, Diotima, 264 musiciens classiques indépendants ont signé une Tribune pour alerter le Président et le gouvernement sur leur survie engagée dans la crise traversée par le spectacle vivant.

TRIBUNE. Au Président de la République Emmanuel Macron, au Ministre de l’Economie Bruno Le Maire et au Ministre de la Culture Franck Riester.

Tous les artistes interprètes dans le spectacle vivant voient aujourd’hui leur survie engagée dans la crise que nous traversons. Nous, solistes, chambristes et instrumentistes de la scène française de musique classique, ne faisons pas exception à cette règle. Il serait trompeur de nous imaginer protégés par les fonds publics dont bénéficient nombre de maisons qui nous accueillent, ou par la diversité des pays dans lesquels nous nous produisons. Les circonstances exceptionnelles auxquelles nous sommes confrontés, avec un risque de fermeture prolongée des salles de concert, mettent en péril l’ensemble de notre profession. Au-delà de nos situations personnelles, les dangers à long terme sont réels : repli identitaire et protectionnisme induits par la fermeture des frontières, impossibilité pour les jeunes musiciens issus de milieux moins favorisés d’envisager une carrière...

Nous n’avons pas l’habitude de nous exprimer par des mots. Notre langage est celui des notes, phrasés, articulations, coups d’archets... Il nous faut pourtant décrire et nommer une situation qui nous laisse sans voix. Puisque nous sommes désarmés. Comme tout le monde, face à cette pandémie, à ses deuils, à cette mystérieuse et redoutée deuxième vague.

Et bien sûr, démunis, au sens premier, c’est-à-dire, sans les ressources matérielles qui nous permettaient jusqu’alors d’assurer notre quotidien.

Celui d’avant, était - est encore - fait de cette intimité avec les chefs-d’œuvre. Notre profession connaît ses joies et ses exigences quand il s’agit de répéter des heures, des jours, des mois, de se plier à cette discipline de tous les instants que réclame le métier de musicien que nous avons choisi d’embrasser corps et âme.

Nous jugeons la situation inacceptable

Métier. C’est bien de cela qu’il s’agit. Un métier avec ses considérations pratiques que nous ne pouvons ignorer.

Nous jugeons la situation inacceptable. Le décret signé le 24 avril ne prend en compte aucune de nos spécificités et sonne comme une véritable injustice. La musique classique est-elle à ce point accessoire dans notre société pour laisser ses représentants ainsi à la marge ?

Nous saluons, certes, la mise en place du dispositif d’Activité Partielle pour les intermittents du spectacle. Compte-tenu des incertitudes quant aux mois à venir, nous souscrivons à la tribune publiée par les collectifs Année Noire et Culture en danger, réclamant une « année blanche » pour la prolongation des droits et la comptabilisation des heures des salariés des Annexes 8 et 10 relevant du régime de l’intermittence.

Mais tous n’appartiennent pas à ce régime de l’intermittence et beaucoup restent sans statut. La disposition prise fragilise considérablement de nombreux artistes et condamne nombre d’entre nous, dont le revenu s’effondre bien en-dessous des 70% du revenu brut que touchent les employés au régime général pendant le confinement.

Nos cachets sont indemnisés pour un montant dérisoire. Dans l’usage - ce qui ne pose pas de problème - les répétitions des chambristes et des solistes ne sont que très peu comptabilisées. Dans le contexte actuel, cette pratique manque d’équité puisque dans une majorité de cas, les contrats d’engagement ne mentionnent pas de cachets de répétitions et seul le cachet de concert est indemnisé (au rabais, et avec un nombre d’heures ramené de 12 à 7).

La filière musicale est une chaîne où chaque maillon est essentiel et dépendant des autres.

Avec nos nombreux concerts à l’étranger, nous contribuons au rayonnement de notre pays hors de ses frontières, tout en payant nos impôts en France. Mais ces revenus-là se sont totalement évaporés.

Plus grave encore: malgré les recommandations faites par les tutelles d’honorer les contrats signés, de nombreux théâtres et salles de concerts subventionnés proposent au mieux des reports, au pire des annulations. Les structures les moins subventionnées sont particulièrement vulnérables et ne disposent pas, en l’absence de billetterie, de la trésorerie nécessaire pour faire face aux annulations. Certaines, malgré tout, se distinguent par leur courage et leur solidarité, en trouvant des solutions pour nous indemniser. La filière musicale est une chaîne où chaque maillon est essentiel et dépendant des autres.

L’Etat prend des mesures fortes et salutaires pour les salariés et relance l’industrie Française. Nous sommes exclus de ces priorités nationales. Pourtant nous n’avons pas démérité en vous apportant sans contrepartie toute notre musique dans ces moments difficiles. Rappelons que la culture représente 2,3% du PIB et emploie environ 630 000 personnes. Des chiffres supérieurs à ceux du secteur automobile. N’oublions pas non plus que dans spectacle vivant, il y a « vivant ». Nous sommes porteurs de vie.

Nous sommes convaincus qu’il existe encore un possible

Encore une fois, nous sommes prêts à nous réinventer, nous adapter à des conditions nouvelles dans l’exercice de notre métier. Pas à sa disparition. Faut-il doubler les concerts pour un public masqué dans des petites jauges? Réfléchissons. Nous sommes convaincus qu’il existe encore un possible.

Heureusement, il nous reste la musique. A laquelle nous réchauffons nos espoirs, nos souvenirs, nos émotions. Hélas, elle ne suffit pas.

A l’initiative du pianiste David Fray, des Quatuors Modigliani, Ebène, Diotima

263 signataires des musiciens classiques indépendants

