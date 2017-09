24h de piano au Mans

Du piano et de la bande-dessinée, du piano et du théâtre, du piano et du vélo … Du 16 au 17 la ville du Mans propose 24 de performances artistiques autour de l’instrument à cordes frappées. Imaginé par Guillaume Fournier, le festival Pianoctambule est organisé par l’association L’ Esperluette. Au cours de cette première édition, différentes formes de spectacles seront explorées. Nicolas Horvath interprétera les Vexations de Satie pendant 24h non-stop. Le compositeur, pensionnaire de la Ville Medicis, Alvise Sinivia proposera une « performance sonore et funambule avec deux cadres de pianos droits » et l’auteure Zeina Abirached présentera un spectacle piano-BD autour du « piano orientale », invention de son arrière-grand-père qui pouvait jouer en ¼ de ton. Enfin, François-René Duchâble et le comédien Alain Carré créeront Le Roman des 24hdu Mans, une œuvre musicale adaptée de textes qui portent sur la course automobile.

Pendant tout le weekend, un piano-vélo circulera dans la ville « pour amener l’instrument partout et plus particulièrement là où il n’est pas joué », indique le festival.