15 milliards réservés à la culture dans le cadre du plan de relance adopté par le Congrès américain

Le plan de relance de 900 milliards de dollars ménage une place pour la culture à hauteur de 15 milliards : une bouffée d'oxygène qui laisse encore quelques questions en suspens.

Heureuse nouvelle pour les professionnels du spectacle aux États-Unis : le plan de relance de 900 milliards de dollars adopté par le congrès le 21 décembre dernier intègre un volet dirigé vers la culture. La loi « Save our Stages » prévoit un montant de 15 milliards de dollars réservés aux salles de spectacle, cinémas indépendants et institutions culturelles, qui pourront prétendre aux subventions accordées par la Small Business Administration pour couvrir six mois de salaires et frais généraux, dans la limite de 45 % des revenus enregistrés en 2019, plafonnés à 10 millions de dollars.

Cette bouffée d’oxygène s’accompagne néanmoins de quelques incertitudes : si la promulgation du texte par Donald Trump a enfin eu lieu dimanche 27 au soir après plusieurs jours de résistance, un doute demeure concernant la répartition des aides entre les entreprises concernées. La rapidité du versement sera également un enjeu crucial, avant de considérer un second programme de relance pour favoriser une reprise effective.