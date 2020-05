142 artistes et acteurs culturels appellent à soutenir la scène française

De nombreux artistes, radios et festivals ont appelé dimanche 24 mai dans le JDD à la mobilisation générale pour soutenir la « scène française » de la musique, durement touchée par la crise sanitaire.

« Diffuser plus d'œuvres francophones et françaises, qu'il s'agisse de techno, d'électro, de chansons, de jazz, de musique contemporaine et de musique urbaine… sur les antennes et dans les programmations c'est assurer un avenir aux artistes de notre pays, leur assurer des revenus en droits d'auteur et leur permettre de toucher un public large et curieux », lancent 142 signataires d’une Tribune publiée dimanche 24 mai dans le JDD.

Avec ce texte, ils alertent une fois de plus sur la crise que traverse le monde de la culture, en pleine épidémie de coronavirus. « Cette situation implique une double peine économique », lancent les signataires. « Avec la disparition de l'important canal de diffusion de leurs œuvres que sont les concerts, ils subissent une perte de revenus instantanée. Pour les artistes, les créateurs et éditeurs rémunérés grâce aux droits d'auteur, cette perte de revenus s'inscrit dans la durée ».

« Parce que l'ensemble de nos créateurs et de nos musiciens sont fragilisés, c'est in fine notre diversité culturelle elle-même qui se trouve menacée », poursuivent-ils.

« Chaque talent déstabilisé, chaque jeune espoir qui ne peut plus se lancer, est un risque d'appauvrissement concret et durable pour notre paysage musical. Il y a urgence à ce que nous donnions, à tous ceux qui font rêver, les moyens de continuer à vivre ».

Les premiers signataires Jean-Noël Tronc, directeur général de la Sacem, (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), Sibyle Veil, Présidente Directrice générale de Radio France, Pierre Bellanger, Fondateur et Président Directeur général de Skyrock, Bruno Crolot, Directeur général Spotify France et Bénélux et Dominique Delorme, Directeur des Nuits de Fourvière, se sont ainsi associés à 137 personnalités, artistes programmateurs et programmatrices, et festivals.

Figurent dans cette liste Frédéric et Mélanie Biessy, La Scala Paris, Claire Bodin, directrice artistique du festival Présences Féminines, Bojan Z, compositeur et pianiste, Guillaume Borie, président de l’Association Orchestre à l’Ecole, Jean-Claude Casadesus, chef et président de Musique Nouvelle en Liberté, Alain Chamfort, auteur, compositeur, interprète, Vladimir Cosma, compositeur, Bruno Delport, TSF Jazz et Le Duc des Lombards, Malik Djoudi, auteur, compositeur, interprete, Nicolas Droin, directeur général de l’Orchestre de Chambre de Paris, Marc-Olivier Dupin, compositeur, l ‘Ensemble C Barré, ensemble instrumental constitué et dirigé par Sébastien Boin, Jazz sous les Pommiers, Jean-Michel Jarre, auteur, compositeur, interprète, Frank Madlener, directeur de l’IRCAM, Antoine Pecqueur et Marie Hédin-Christophe, La lettre du musicien, Laurent Petitgirard, compositeur, Stéphane Portet, Sunset – Sunside, Samuel Strouk, programmateur du Maison Laffite Jazz Festival, Denis Thébaud, président directeur général de Qobuz, Jacques Toubon, président du conseil d’administration de la FEVIS, Fabienne Voisin, directrice générale de l’Orchestre National d’Ile de France

La Sacem a déjà enclenché un plan d'urgence de 43 millions d'euros (fonds de secours, avances exceptionnelles, hausse de l'aide aux éditeurs) pour ses sociétaires. Un site internet est dédié à cette initiative (www.scenefrancaise.fr), ainsi qu'une page Facebook et un compte Instagram.

