13,5 millions d'euros pour entamer la rénovation de l'opéra de Stuttgart

Le conseil municipal de la ville de Stuttgart s'est prononcé mercredi 28 juillet en faveur d'un financement à hauteur de 13,5 millions d'euros pour amorcer les travaux de rénovation de l'opéra.

13,5 millions d’euros, c’est la somme débloquée par la ville de Stuttgart pour entamer les travaux de rénovation de son opéra. Cette décision a été adoptée mercredi 28 juillet par le conseil municipal à la majorité.

Achevé en 1912 selon les plans de l’architecte Max Littmann, l’opéra de Stuttgart entreprend une grande opération sur l’ensemble du bâtiment, dont le toit classé mais également les salles de répétition et la scène. Une installation moderne permettant des changements de scène plus rapides et faciles doit remplacer la technologie des années 1980, actuellement en place.

La rénovation, qui ne devrait commencer qu’en 2025, est prévue pour une durée de cinq à sept ans, avec un budget total de plus d’un milliard d’euros. Un lieu d’intérim doit encore être trouvé pour accueillir l’opéra et le ballet. Les responsables municipaux se félicitent des premiers pas de l’opération : "Avec cette décision de principe, Stuttgart souligne son caractère de ville culturelle attrayante et sophistiquée avec un avenir", a souligné l’adjoint au maire, Fabian Mayer.