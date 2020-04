100 musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France jouent Charlie Chaplin pour l'UNICEF

Les musiciens, l'équipe de l’Orchestre Philharmonique de Radio France et leur directeur musical Mikko Franck se mobilisent, en tant qu’Ambassadeurs d’UNICEF France, pour diffuser un message de soutien et accompagner l’appel aux dons, particulièrement nécessaire en cette période troublée.

Dans le cadre particulier du confinement durant la crise sanitaire COVID-19 qui touche actuellement la France et l’ensemble du monde, les musiciens ont choisi d'interpréter depuis leur domicile, Love Theme, tiré du film « Les temps modernes » de Charlie Chaplin (thème repris par Nat King Cole pour la célèbre chanson Smile). Une œuvre choisie par les musiciens de l’Orchestre pour sa qualité artistique et la portée du message universel, spécialement arrangé pour l'occasion par le compositeur et chef d’orchestre américain Timothy Brock.

Pas moins de 100 musiciens et membres de l’équipe ont participé à la réalisation de ce clip, en collaboration avec le département vidéo de Radio France, pour se mobiliser, aider UNICEF et sensibiliser le plus grand nombre à la nécessité d'apporter un soutien aux enfants qui en ont plus que jamais besoin.

Enregistrés à domicile avec les moyens du bord, les 100 fichiers ont ensuite été, scénarisés, montés et mixés par quelques musiciens de l'orchestre (aucun Playback), une véritable prouesse technique et artistique pour porter un projet solidaire et humanitaire.

UNICEF France et l'Orchestre Philharmonique de Radio France remercient vivement Timothy Brock et les ayants droits de Charlie Chaplin, qui ont contribué à la réalisation de ce formidable projet, qui s'inscrit dans une crise sanitaire sans précédent.

« En France et partout dans le monde, UNICEF se mobilise pour venir en aide aux enfants vulnérables et faire face à l’épreuve de cette terrible pandémie. Accès à l’eau, protection, éducation, soutien psychosocial, nous nous battons sur tous les fronts, pour venir en aide aux plus démunis. Toutes ces actions ne pourront se faire qu’avec la mobilisation du plus grand nombre. C’est pourquoi, les messages d’espoir que nous envoie aujourd’hui l’Orchestre Philharmonique de Radio France nous vont droit au cœur et nous apportent un soutien précieux et harmonieux. Nous leur en sommes infiniment reconnaissants »,déclare Sébastien Lyon, Directeur général d'UNICEF France.

Ambassadeur d’UNICEF France depuis 2007 (à l’initiative de Myung-Whun Chung, directeur musical de 2000 à 2015), l’Orchestre Philharmonique de Radio France mène de nombreuses actions conjointes avec l'organisation en France et à l’étranger, en formation orchestrale ou en petite formation de musiciens.

Le 19 février 2018? Mikko Franck, directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de Radio France depuis 2015, est devenu à son tour ambassadeur de l’UNICEF France et a réalisé depuis deux missions au Bénin et une au Sénégal, pour découvrir les actions de l’organisation sur le terrain et les suivre d’une année sur l’autre.

«J’ai eu l’occasion de constater sur le terrain que le travail et l’engagement des équipes UNICEF donnent de formidables résultats. Alors, soutenons UNICEF dans la lutte contre cette pandémie », encourage Mikko Franck.

Pour faire un don à UNICEF : www.unicef.fr/Covid19

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck : Directeur musical

Coordination artistique : Floriane Bonanni, Lorraine Campet, Renaud Guieu, Lucas Henri

Mixage, montage son et musique d'introduction : Lorraine Campet et Lucas Henri (Musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France)

Réalisation vidéo : Israel Solorzano

Mastering : François Lanièce

Arrangement musical : Timothy Brock