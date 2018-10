10 ans de comédies musicales en France

Ces 10 dernières années, le paysage de la comédie musicale a beaucoup évolué en France. Si au départ c’est par le cinéma que le public français a surtout découvert ce genre, il s'est ensuite de plus en plus développé dans les théâtre, comme le raconte Jean-Luc Choplin, directeur du Théâtre Marigny, et auparavant du Théâtre du Châtelet. « Maintenant la comédie musicale est vraiment reconnue comme un art à part entière », affirme-t-il.

« La comédie musicale, américaine, dont on pensait qu’elle n’était pas sérieuse, on a appris à l’aimer, à en découvrir les grandes partitions musicales », explique-t-il, avant d’ajouter « et puis il y a toutes ces grandes comédies musicales à la française qui sont là et qui constitue un terrain de jeu très sérieux pour cette forme d’art et qui nourrit le public ».

De Wonderful Town à Sunset Boulevard

Jean-Luc Choplin sera présent à la grande soirée anniversaire de 42e rue, au studio 104 de la Maison de la radio, diffusée en direct sur France Musique. Et il ne sera pas le seul, comme le révèle Laurent Valière, producteur de l’émission : « Ils seront tous là, non seulement les artistes qui ont foulé la scène du Théâtre du Châtelet mais aussi ceux qui travaillent en région. Par exemple les artistes qui ont créé Wonderful Town à l’Opéra de Toulon, les artistes qui ont joué dans une très belle comédie de Kurt Weill, l’auteur de l’Opéra à Quat’Sous, mais aussi une comédie musicale qu’on ne connaît pas trop, qui s’appelle Lost in the stars. »

Le casting sera également international avec des « vedettes américaines comme Ria Jones qui a joué en alternance avec Glenn Close dans Sunset Boulevard à Londres qui viendra chanter plusieurs airs ». « L’idée, développe-t-il, c’est de réunir tous les acteurs de la comédie musicale en France dans une grande fête pour les célébrer et célébrer leur travail depuis ces 10 ans ».

En lever de rideau, une surprise attendra également le public, puisqu’une création inédite commandée par France Musique et la SACD sera créée en direct : Couscous sur la 42e rue.