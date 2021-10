Tribe From The Ashes, Sandra Nkaké, Jî Drû, et leur tribu de phénix

Imaginé dans l’urgence et la stupeur du premier confinement par Sandra Nkaké, Jî Drû et Marion Rampal, "Tribe From The Ashes" brasse jazz, musiques spirituelles et soul music, et convoque la poésie et la force du collectif, si nécessaires en des temps de troubles. Sortie chez Label Bleu.

Tribe From the Ashes à la Une

L’album, qui se déploie en live sous différentes formes et avec des invités, est non seulement un hymne à la liberté, à l’union et à la création commune mais aussi une proposition musicale inédite en France.

"Tribe From The Ashes" s’ouvre sur une boucle entêtante de basse, un riff flûte et cordes : le morceau annonce la couleur, le collectif de 16 musiciens a de l’énergie à transmettre en proposant toutes les formes de la Great Black Music.

Tout au long de l’album, la musique s’enchaîne dans un généreux banquet : du groove au gospel, des murs de notes à la Coltrane aux mélodies dignes de Sun Ra, des embardées fusion aux imparables ballades teintées de folk. Dès les premières notes, on est plongé dans un bain de soul, de jazz et de poésie plein d’humanité et d’engagement. Une musique organique, brute et orchestrale à la fois.

Un projet, né de l’urgence de créer durant le confinement, qui laisse une grande place à l’imaginaire et revendique l’investissement d’un collectif. L’énergie circule dans la tradition des grands ensembles de Spiritual Jazz : on pense à l’AACM, Nina Simone, Alice Coltrane, Sun Ra ou encore à l’Art Ensemble of Chicago mais aussi à War, Mandrill et autres artistes de soul.

Aux manettes, les enthousiasmants Sandra Nkaké et Jî Drû convoquent la génération actuelle du jazz : Thomas de Pourquery, Anne Paceo, Marion Rampal, Antoine Berjeaut, Sophie Bernado et des piliers du Jazz Groove hexagonal comme Jean-Phi Dary, Disco Minck et Jérôme Perez. A leurs côtés, de jeunes musiciens émergents tels que Mathilda Haynes, Paul Colomb et Mathieu Penot. Un Superband idéal pour une véritable épopée musicale.

En concert, le collectif prend toute sa dimension et convie des invités prestigieux comme Lionel Belmondo. Il y a aussi quelque chose des 60’s et 70’s dans la musique de cette Tribu ou chaque membre est un pilier. L’orchestration (contrebasse, batterie, piano, harpe, saxophone, flûte, sax, trompette) rappelle également les grandes heures du jazz tout en laissant une place de choix aux arrangements de cordes et de voix. On voyage dans le groove imparable de la Soul Music dans les solos endiablés de Thomas de Pourquery sur “Welkin” et d’Antoine Berjeaut sur “Come Closer”, jusque dans les volutes de flûte de Jî Drû sur “Nineteen”. “Eurydice”, l’hymne à la sororité, révèle l’harmonie des voix de Sandra Nkaké et Marion Rampal quand “Rewind” sert la cause du P-funk. L’univers graphique, confié à Maya Mihindou, nous éclaire sur cette Tribu en quête du mieux. Sur le dernier morceau, la voix de Jî Drû résonne comme un manifeste : "Tribe From The Ashes" est une véritable promesse !

Confiné·e·s pour préserver la santé et peut-être la vie des plus fragiles, il nous est apparu urgent, vital de continuer à créer, à partager, à transformer. Chacun·e chez soi mais ensemble uni·e·s par la musique, la créativité, l’échange, l’improvisation, le partage.

À l’initiative de Sandra Nkaké et Jî Drû, des idées, des mélodies sont partagées, échangées et discutées pour créer une longue suite, un hymne à la liberté, à l’union, à la force de l’amour et de la création commune : Love Together. Dans la lignée de cette suite musicale confinée nous imaginons l’album du jour d’après. L’ancien monde a brûlé et ses cendres s’envolent. "Tribe From The Ashes" est un disque qui dit que tout est encore possible, ensemble. Cette musique est notre capacité à imaginer des espaces de liberté, un monde nouveau, facteur d’espoir de réconfort, d’inspiration.

Le vent se lève, souffle sur les cendres d’un monde brûlé par la vanité de quelques- uns. Les cendres libres comme l’air se mettent à voler et bien vite par petit groupe forment des tribus portées par leurs simples rêves. Nous sommes "Tribe From The Ashes", éblouis par le soleil mais portés par le souffle de nos envies. En apesanteur dans un monde nouveau, un monde où l’on s’accepte tel que l’on est, sans catégorie de genre, de taille, de couleur et que sais-je encore... Un monde sans police, sans arme et sans chef, un monde où le souffle du vivant pousse tous les êtres à s’envoler toujours plus haut.

“Nothing in the world we value more than our freedom.

I with you, you with her, all together stronger”

avec Sandra Nkaké, Marion Rampal, Jî Drû, Thomas de Pourquery, Antoine Berjeaut, Anne Paceo, Jean-Phi Dary, Christophe “Disco” Minck, Paul Colomb, Anne Gouverneur, Manuel Marchès, Mathieu Penot, Nathalie Ahadji, Jérôme “Tchiky” Perez, Mathilda Haynes, Sophie Bernado.

(extrait du communiqué de presse)