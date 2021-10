Renaud Capuçon, la naissance d'un chef d'orchestre : "J'ai attendu 25 ans avant de monter sur un podium"

C’est en tant que chef d’orchestre que Renaud Capuçon vient nous présenter son nouveau disque consacré à Arvo Pärt avec l’Orchestre de Chambre de Lausanne, dont il vient de prendre la direction. Mais il n'abandonne pas pour autant le violon à en croire son prochain disque : "Un violon à Paris".

Le célèbre violoniste Renaud Capuçon est depuis la rentrée directeur musical de l’Orchestre de Chambre de Lausanne. Cette envie de devenir chef d’orchestre, Renaud Capuçon l’a en lui depuis de très nombreuses années. Depuis son expérience en tant que premier violon de l’Orchestre des jeunes Gustav Mahler, le musicien a compris très tôt qu’il souhaiterait un jour affronter l’orchestre, et plus précisément lorsque Claudio Abbado lui a tendu sa baguette lors d’une répétition de Tannhäuser : "C’est là que j’ai su que je dirigerai" nous confie le violoniste.

Dès lors, cela a été une lente maturation et construction. Sans pour autant sauter les étapes, Renaud Capuçon s'est laissé le temps de s’inspirer des chefs qu’il côtoie au quotidien sur scène : "J’observais les chefs comme si j’étais leur assistant".

Avant de définitivement sauter le pas, Renaud Capuçon s’est entouré de ses amis chefs et leur a demandé de nombreux conseils : "C’est précieux d’avoir la confiance de ces grands chefs comme Daniel Harding, François-Xavier Roth ou encore Alain Altinoglu. Grace à eux, j’ai compris que le chef doit simplement donner envie aux musiciens, les inspirer et pas seulement leur donner des ordres".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

"Il me faudrait une quinzaine de vies pour concrétiser toutes mes envies musicales" Renaud Capuçon

C'est donc avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne que Renaud Capuçon fait ses débuts en tant que chef d'orchestre. Son premier concert à la tête de son ensemble a eu lieu mi-septembre dans un programme Bach, Pärt et Mendelssohn. Ce concert, qui est à revoir sur le site d'Arte, sonne le coup d'envoi de cette nouvelle fructueuse collaboration. "C’est le début d’une belle histoire avec cet orchestre : le fait d’avoir franchi ce cap que je m’interdisais depuis de nombreuses années, c’est finalement accéder à un univers qui est sans fin. Je l’aborde avec beaucoup d’humilité et on avance ensemble avec les musiciens" nous confie le maestro.

C’est donc avec un disque consacré à Arvo Pärt, sorti le 10 septembre dernier chez Erato, que Renaud Capuçon officialise sa nouvelle casquette de chef d’orchestre. Toutefois Renaud Capuçon ne délaisse pas son violon. Un nouveau disque qui paraitra le 12 violon, intitulé "Un violon à Paris" réunira les pièces qu’il a enregistré durant le confinement avec à ses côtés le pianiste Guillaume Bellom.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

en savoir plus AUDIO 25 min émission L'invité du jour Renaud Capuçon : "Il y a un manque cruel de réalisme et d'action dans le milieu de la culture"

Renaud Capuçon sera en concert à La Philharmonie de Paris les 13 et 14 octobre avec l'Orchestre de Paris dirigé par Klaus Makela.