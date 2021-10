Quand l'intelligence artificielle tente d'achever la Symphonie n° 10 de Beethoven

Après la première de BeethovANN 10.1, une nouvelle partition générée à partir d'un réseau de neurones artificiels et de fragments de partitions de Beethoven jouée début septembre à Lausanne, un projet similaire est présenté ce samedi 9 octobre à Bonn, ville natale du génial compositeur allemand.

Notre invité, le chercheur en intelligence artificielle et violoncelliste amateur Florian Colombo, a développé le projet BeethovANN 10.1 au cours de son doctorat à l'Ecole polytechnique de Lausanne. En éduquant le réseau neuronal du logiciel BeethovANN à partir des partitions numériques des quatuors à cordes de Beethoven, il a pu générer artificiellement une nouvelle '"œuvre" musicale d'une durée de 5 minutes environ, qui a ensuite été jouée en concert les 2 et 3 septembre à Lausanne par l’orchestre de chambre Nexus placé sous la direction de Guillaume Berney.

Un projet similaire initié par Deutsche Telekom et intitulé "Beethoven X - The AI Project" sera présenté lors d'un concert donné ce samedi 9 octobre à Bonn par le Beethoven Orchestra Bonn et le chef Dirk Caftan. L'ensemble sort également un disque ce vendredi 8 octobre chez Modern Recordings.

